Catturato in Spagna Nicola Rullo, braccio destro del boss Contini

Nicola Rullo si nascondeva in un resort, era in fuga da tre mesi

Catturato in Spagna, Nicola Rullo, latitante del clan Contini: i carabinieri del comando provinciale di Napoli lo hanno stanato in un resort ad Alicante. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della DDA di Napoli, hanno arrestato il 53enne, sfuggito all’ordine di carcerazione a settembre di quest’anno. L’uomo era elemento di spicco del Clan Contini, ritenuto braccio destro del ras Edoardo Contini, attualmente detenuto. È stato individuato e fermato in Spagna, sulla base delle informazioni acquisite e dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che hanno determinato l’attivazione dell’unità Udyco Central della polizia spagnola attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

I Carabinieri, grazie ad una mirata e complessa attività tecnica coordinata dalla Procura di Napoli, sono riusciti a seguire gli spostamenti dei familiari, che hanno consentito di ricostruire e documentare la sua rete relazionale e le sue abitudini. Grazie al continuo scambio informativo con la polizia spagnola, i Carabinieri e l’Udyco hanno così scovato Rullo presso un noto resort ad Alicante dove il 53enne si era rifugiato da almeno 20 giorni per sfuggire alla cattura. L’uomo dovrà scontare 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Il 53enne è ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.