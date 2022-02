Dal 16 febbraio, per circa 2 settimane, il Bistrot del Mudec (Museo delle Culture) di Milano ospiterà il progetto artistico ‘Cattura La Luce‘, promosso da realme in occasione del lancio della nuova linea di smartphone della Serie 9. L’evento vedrà protagonisti quattro artisti confrontarsi con la luminosità rapportata a diverse discipline artistiche come design, fotografia, body painting e progettazione.

‘Cattura La Luce’ si snoda attraverso cinque installazioni, ideate, progettate, studiate, pensate e mostrate da artisti appartenenti a diversi mondi dell’arte quali fotografia, progettazione, tattoo ed illustrazione. Attraverso il concept ‘oscurità e luce’ Alessio Salvo (Designer), Alice Falco (Fotografa), Federica Faletra (Tatuatrice) e Clara Gargano (Illustratrice) si sono messi in gioco e hanno sviluppato la propria idea di arte mescolata alla tecnologia messa a disposizione dagli smartphone della Serie 9 di realme.

“Realme conferma di essere al passo con i tempi cavalcando sempre i trend più innovativi e in voga del momento. Con il progetto artistico Cattura La Luce vogliamo dimostrare come gli smartphone della Serie 9 di realme possano trasformare gli utenti in veri e propri artisti, grazie all’utilizzo di una tecnologia fotografica di ultima generazione, fiore all’occhiello dei nuovi dispositivi realme”, ha commentato Franco Chen, Country Manager di realme Italia. “Con la Serie 9 realme si conferma un player innovativo e in forte crescita, capace di ascoltare le esigenze dei consumatori e concretizzarle in prodotti sempre più vicini alle abitudini dei giovani di tutto il mondo”.