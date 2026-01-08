Cattura di Maduro riscrive la geopolitica mondiale

La cattura di Nicolas Maduro per mano dell’esercito americano a Caracas segna una svolta nelle relazioni diplomatiche internazionali. Si tratta del superamento di una linea rossa da parte degli Stati Uniti e della ridefinizione del nuovo ordine mondiale. La cattura di Maduro ha un significato simbolico, poiché gli Stati Uniti tornano a mostrare al mondo di considerare l’America Latina il loro “cortile di casa” e non accettano interferenze esterne sul loro continente.

Il messaggio è chiaro anche ai governi di Colombia e Nicaragua, oltre che Cuba. Vengono ripristinate le sfere d’influenza, che non sono mai scomparse. Cina e Russia avevano approfittato di una certa debolezza americana negli ultimi decenni per allungare le mani nel Sud America. Lo stesso Lula ha compreso la situazione e non ha partecipato all’ultimo forum dei BRICS in Russia, mostrando consapevolezza che una grande economia del continente americano non possa andare a braccetto con i nemici degli USA e pensare di continuare ad avere buone relazioni con essi.

Questo discorso ha implicazioni pratiche notevoli. Washington non tollera nemici sull’uscio di casa, ma immagina di rispettare le sfere altrui. Non insidierà Pechino e Mosca ai loro rispettivi confini. Tuttavia, questo ragionamento desta allarme tra le cancellerie europee, che si chiedono se l’Ucraina sarà consegnata a Vladimir Putin. Il discorso è più complicato, perché l’Ucraina è Europa e l’Europa non è sfera d’influenza russa.

La vera preoccupazione è Taiwan, che resta strategica per la sua produzione di chip di fascia alta, indispensabili per la tecnologia globale. Gli americani hanno sempre avvertito Pechino che non accetterebbero alcuna invasione, ma la strategicità di Taiwan si sta affievolendo. L’amministrazione Biden ha ottenuto che TSMC, la più grande azienda di semiconduttori al mondo, investisse negli USA, e gli ingenti investimenti della Silicon Valley stanno allentando la dipendenza dall’isola.

Potrebbe essere stato stretto un accordo sulla suddivisione del mondo in aree d’influenza, così che nessuna delle grandi potenze pesti i piedi all’altra. Resta da verificare se esso riguardi o regga in Africa, dove Pechino e Mosca si espandono sempre più a detrimento di Europa e Stati Uniti. Se questo nuovo ordine mondiale fosse il punto di equilibrio pattuito dalle tre potenze, nei prossimi anni e decenni assisteremmo a una riduzione dei rischi sul piano dell’approvvigionamento delle materie prime e anche finanziario.

I patti chiari implicherebbero uno scambio tra energia e metalli critici come le terre rare e l’accesso al mercato dei capitali. Non assisteremmo più all’interruzione delle catene di produzione e alle sanzioni contro questo o quello stato. Il vero problema per gli europei è capire in quale misura sarebbero parte del nuovo ordine, considerando che non sono stati coinvolti in nessun dialogo tra i grandi e sono rimasti ai margini di ogni processo decisionale. La cattura di Maduro ridisegna una geopolitica basata sulla forza, che è l’elemento mancante nell’Unione Europea.