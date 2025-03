Cattiverie di Shaila contro Stefania e le sue amiche: “Vestite male, vipere, noiose”

Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando sono protagonisti di un’accesa discussione nel contesto del Grande Fratello, con Shaila Gatta che ha puntato il dito contro Stefania. Nonostante un’apparente tregua, Shaila, insieme alle sue compagne Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ha rinnovato le critiche nei confronti di Stefania. In particolare, Shaila si è offesa per la difesa che Maria Teresa Ruta ha dato a Stefania durante l’ultima puntata, affermando che senza di lei ci sarebbe stata noia: “Vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”.

Shaila ha espresso la sua disapprovazione commentando: “Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento”. Ha accusato il gruppo di Stefania di essere poco interessato al divertimento, e l’ha descritta come noiosa, lamentandosi che il suo comportamento fosse passivo e poco coinvolgente. Ha insinuato che, senza il suo gruppo, ci sarebbe un grave abbassamento del livello di intrattenimento nella casa.

In seguito, Shaila ha rincarato la dose, affermando che le serate nella casa sono cambiate in peggio e deridendo i membri del gruppo di Stefania per il loro atteggiamento e abbigliamento. Ha concluso affermando che il pubblico si diverte esclusivamente grazie a lei, Lorenzo e il loro entourage, ponendo dubbi sull’effettivo intrattenimento che forniscono al Grande Fratello.