Francesca Michielin, Cattive stelle: la nuova canzone con Vasco Brondi anticipa la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2021.

Francesca Michielin e Fedez torneranno a cantare insieme nel 2021 sul palco importantissimo di Sanremo. Come ottimo antipasto di quella che sarà la sua nuova partecipazione al Festival, la cantautrice veneta ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, ancora una volta un duetto importante con uno dei cantautori più amati dell’indie italiano: Vasco Brondi.

Francesca Michielin e Vasco Brondi: Cattive stelle

Brano scritto dalla stessa Michielin e da Brondi, e prodotto da un nome importante come Taketo Gohara, quest’anno al fianco di Mika a X Factor, ma già produttore di artisti del calibro di Elisa, Brunori Sas e Biagio Antonacci, Cattive stelle potrebbe anticipare una nuova edizione dell’album Feat – Stato di natura, pubblicato nel 2020.

Francesca Michielin

Queste le parole con cui l’artista ha presentato questo nuovo singolo: “Preparatevi, si piange un po’. Volevo iniziare il 2021 con una canzone speciale, un augurio a vivere le cose in pienezza, a prescindere da cosa possa riservarci il futuro. Arriviamo da un anno complesso, il 2021 lo voglio vivere un po’ come una rinascita. Una rinscita che inzia quasi in punta di piedi, consapevoli di vivere tempi difficili, sotto cattive stelle, ma con tanta voglia di musica. (…) Sono felice di iniziare questo nuovo viaggio con Vasco Brondi, perché da quando ci siamo visti la prima volta, circa 6 anni fa, ci siamo trovati subito e abbiamo coltivato negli anni l’idea di trovare il brano perfetto per lavorare assieme“. Di seguito il post con la copertina:

Francesca Michielin e le collaborazioni con l’indie italiano

Non è la prima volta che la cantautrice di Bassano collabora con un grande nome del nostro movimento una volta chiamato indie. In passato ha infatti già incrociato le strade con nomi come Calcutta, Cosmo, i Coma_Cose (che incontrerà di nuovo a Sanremo) e Giorgio Poi, mentre lo scorso anno ha cantato insieme a Levante e Maria Antonietta.