Cattelan torna a condurre X Factor come se non fosse mai andato via

A due anni dal suo addio ad X Factor, ieri sera Alessandro Cattelan ha fatto una sorpresa a tutti ed è tornato sul palco del talent a condurre parte della quarta puntata dei live (con lo stesso abito usato nel novembre 2020): “Buonasera a tutti e benvenuti al quarto live. Siete davvero pronti? E allora facciamo un po’ di casino per i quattro giudici di X Factor. Cosa ci faccio qui? Faccio il mio lavoro Fedez. Riprendiamo dopo sette giorni dal live scorso con la doppia eliminazione. Puntata che ci ha fatto penare, ma adesso è arrivato il momento dei loro inediti“.

Dopo essere uscito di scena ed aver lasciato il timone nelle mani di Francesca Michielin, Cattelan ha pubblicato una storia su Instagram: “Sono a vedere Cesare Cremonini e sono le 22. Non sono a X Factor, io sono qui, grazie del pensiero“. Come ha fatto il conduttore a trovarsi in due posti diversi in appena 30 minuti? Il Forum di Assago (dove ieri si è esibito Cremonini) dista 350 metri dal Teatro Repower dove viene registrato X Factor.

Cattelan che turbatissimo messe la storia che è a casa e non ne sapeva nulla di sta cosa. AMO NO CHE STAI A DI TORNA QUI #XF2022 pic.twitter.com/edlBXl7neG

“Ho iniziato sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, sapendo che sarei arrivato alla fine. È finita un’epoca. – ha scritto due anni fa Cattelan – Se avete seguito x Factor sin dall’inizio È finito un pezzo anche della vostra vita, si cambia pagina. Quando immaginavo la fine me la immaginavo diversa, lo immaginavo al forum, con tanta gente, con la mia famiglia che mi aspettava in camerino, è stato un anno difficile per tutti e lo finiamo così insieme.

So che metterò qualcuno in difficoltà per questa scelta, ma vi ripeto, per me è arrivato è arrivato il momento di voltare pagina. Giudici è stato bellissimo stare con voi, grazie a tutti i giudici che sono passati in questi anni. Il mio tempo me lo sono preso, quindi grazie, grazie a tutti. È una pagina della mia vita che se n’è andata. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, le persone che hanno avuto fiducia in me, che hanno permesso di fare quello che mi piace fare nella vita. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione, così difficile da fare e indimenticabile per me”.