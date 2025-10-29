Cattelan e Cremonini: verità e bugie nel gossip italiano

Gabriele Parpiglia ha recentemente commentato un episodio del podcast di Alessandro Cattelan, in cui era ospite Cesare Cremonini. Nella sua newsletter, Parpiglia ha analizzato il percorso di Cattelan, paragonandolo a un calciatore costoso ma poco incisivo, e ha evidenziato che, nell’ultimo anno, il conduttore ha perso diversi progetti importanti.

Parpiglia ha anche sottolineato l’avversione di Cattelan per il gossip, citando episodi in cui il conduttore ha sfiorato l’argomento, senza mai addentrarsi troppo. Ha messo in luce come il podcast di Cattelan avesse fatto notizia per domande personali rivolte a diversi ospiti, ma ha ribadito che Cattelan cerca di prendere le distanze da queste tematiche.

Durante l’intervento di Cremonini, il cantante ha parlato del libro scritto dalla sua ex, Martina Maggiore, lamentando la condivisione della sua vita intima senza il suo consenso. Parpiglia ha definito le affermazioni di Cremonini come “bugie” e ha rivelato che Cattelan, colto di sorpresa, ha cercato di censurare il libro attraverso vari tentativi di contatto. Secondo il giornalista, ci sarebbe una tendenza pericolosa in corso, che coinvolgerebbe silenzi e omissioni da parte di figure pubbliche su argomenti delicati come la vita delle donne. Ha criticato l’atteggiamento di chi si lamenta di contenuti senza averli letti, affermando che Cremonini ha descritto aspetti che non corrispondono alla realtà.