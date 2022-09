Cattelan debutta su Rai2 con un’altra edizione (con titolo diverso) di E Poi C’è Cattelan

Alessandro Cattelan è sempre stato molto affezionato al suo format E Poi C’è Cattelan, programma andato in onda su Sky dal 2014 al 2020. Per questo motivo ora che il conduttore è passato in Rai lo ha riproposto, cambiandone però il titolo: da E Poi C’è Cattelan a Stasera C’è Cattelan, con tanto di sottotitolo “..su Rai2”. Un #EPCC che diventerà #SCC: titolo diverso, stessa forma.

Dopo Da Grande e la conduzione dell’Eurovision Song Contest al fianco di Laura Pausini e Mika, Alessandro Cattelan è pronto per questo nuovo impegno settimanale che andrà in onda (a partire da domani sera) il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata.

Gli ospiti di questa settimana sono: il trio di ex calciatore Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola con Emanuela Fanelli martedì sera; Fabio Caressa e Ariete mercoledì sera; Lazza e Gianmarco Pozzecco giovedì sera.