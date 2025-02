Cattelan, aneddoto su Britney: “Cosa non è mai andato in onda”

Alessandro Cattelan è stato ospite a “Tavolo Parcheggio” da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, dove ha condiviso alcuni aneddoti della sua carriera, inclusa un’interessante esperienza con Britney Spears. Cattelan ha dichiarato che l’intervista che lo ha maggiormente colpito è stata quella con gli Oasis, ma ha anche accennato a Beyoncé in un tono amichevole. Riguardo a Britney, ha raccontato di essere stato testimone del suo primo crollo emotivo durante un’intervista per il film “Crossroads”. All’epoca, non si sapevano ancora i suoi problemi di salute mentale. Cattelan, allora ventunenne, ha posto una domanda provocatoria a Britney, il che l’ha portata a piangere copiosamente di fronte a lui. Quell’intervista, rimasta inedita, è stata realizzata quando Britney era a Milano e stava vivendo una relazione con Justin Timberlake, che secondo Zagato era segnata da una tradimento. Cattelan ha anche menzionato come Britney indossasse un abito Versace, simile a uno sfoggiato recentemente da Blake Lively. Dopo che Lively le ha fatto un omaggio su Instagram, Britney ha impiegato una settimana per rispondere, pubblicando un video in un abito diverso e più audace, affermando che la sua versione attuale era migliore e più adatta alle sue gambe. Questo scambio evidenzia l’evoluzione di Britney nel tempo e la sua continua presenza nel panorama mediatico.