Cattelan accoglie Elettra che si sfoga: “Sono in terapia è un brutto periodo per me, sono vittima di tre traumi”

Alessandro Cattelan ha accolto Elettra Lamborghini con una grande festa, ma appena lei si è seduta ha colto immediatamente l’occasione per sfogarsi. “Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone“.

Il conduttore, palesemente preso alla sprovvista, ha provato a indagare ma Elettra Lamborghini ha subito specificato che non c’entra niente suo marito.

“Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. […] In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”.

Poco dopo la Lambo ha continuato:

“Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni”.

Cattelan ascolta il dramma di Elettra: “Brutto periodo per me”

Alessandro Cattelan si è dimostrato molto disponibile e per niente invasivo e non ha indagato sul malessere della sua ospite. Che c’entri qualcosa Ginevra Lamborghini? Le due sorelle si sono fatte la guerra e per anni hanno smesso di parlarsi, quando però Ginevra ha ribussato alla sua porta per chiederle scusa l’ha trovata sbarrata e chiusa con tripla mandata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, però, le cose sembrerebbe essere cambiate.

“Sembra si sia aperta una piccola porta” – le parole di Ginevra a dicembre 2022 – “Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini. Ricostruire questo legame per me è più di aver vinto il gioco. Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono felice della direzione che stanno prendendo le cose e non potrei chiedere di più. Anche perché noi non abbiamo mai davvero litigato. Però tra noi ci sono state molte incomprensioni”.

