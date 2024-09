Cats Best 29734 – Sabbia per Gatti, 20L / 8,6kg

22,29€ - 16,23€

(as of Sep 19, 2024 20:50:12 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

PULIZIA CHE FA BENE A TUTTI

Cat’s Best Original – attivo contro urina e odori

La tecnologia delle fibre vegetali di Cat’s Best Original è molto ricca. Con la nuova tecnologia ICS (2) WOOD FIBRE TECHNOLOGY, le fibre di legno attive sono tecnologicamente raffinate per assorbire urina e odori in modo particolarmente rapido e bloccarli in modo permanente, in modo completamente naturale. Ciò garantisce una pulizia rilassante nella lettiera che dura fino a 36 giorni (4,3 kg/10 l) senza la necessità di un cambio completo. L’igiene dei gatti è più confortevole perché Cat’s Best Original è più leggera e assorbente fino a 3 volte più della normale lettiera per gatti. Ciò significa meno lavoro e meno sforzo per te, poiché il trasporto dei rifiuti e i cambiamenti completi sono ormai una cosa ovvia. I singoli grumi possono anche essere smaltiti nella toilette domestica (1). Una cosa pulita per gatti e umani.

Un tocco di natura a casa, legnoso morbido sotto le zampe e realizzato con materie prime secondarie rinnovabili certificate PEFC provenienti dall’industria del legno. Cat’s Best è naturale, quindi sono possibili variazioni di colore e struttura. Questo è un bene per tutti!

(1) I grumi possono essere smaltiti singolarmente. Seguire le norme locali per lo smaltimento. Per la Svizzera: vietato lo smaltimento tramite servizi igienici (GSchV 10). (2) Sistema capillare intelligente.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 41 x 15 x 47 cm; 8,6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 novembre 2012

Produttore ‏ : ‎ Cat’s Best

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0082AJ1C8

Numero modello articolo ‏ : ‎ 29734

Paese di origine ‏ : ‎ USA

Può essere tranquillamente nella toilette o compostati

Basato interamente su fibre di piante organiche non trattata da nativo di abete e legno di pino

100% naturale, biodegradabile al 100%

Il pacchetto può variare