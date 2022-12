Catia Franchi, ecco perché ha lasciato Uomini e Donne

Una delle protagoniste più seguite nella scorsa edizione di Uomini e Donne nel trono over è stata senza dubbio Catia Franchi. La dama, sorella della famosa stilista Elisabetta, mentre proseguiva il suo lavoro all’interno dell’azienda di moda, ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 per cercare l’amore.

Catia è entrata nel cast del programma quando questo era già iniziato da diversi mesi ma ha avuto lo stesso l’occasione di inserirsi e di conoscere qualche uomo che facesse al caso suo. Franchi è uscita spesso con Biagio, con il quale ha avuto parecchi litigi, ma anche con Roberto.

Fonte: web

Nonostante le conoscenze e l’apprezzamento del pubblico che non vedevano l’ora di vederla in studio anche per gli splendidi look che sfoggiava, Catia è improvvisamente scomparsa dal programma. Già da qualche mese ha abbandonato lo studio non comparendo senza che nessuno sapesse il perché.

Nessuno ha saputo il motivo per cui all’improvviso Catia ha deciso di lasciare. Ora a distanza di mesi qualche sua fan continua a chiedergli il perché di quell’addio. È successo anche alcuni giorni fa quando una follower ha chiesto in un commento sotto una foto il perché del suo addio.

Catia ha risposto con una emoticon che ha lasciato varie interpretazioni; ha usato una emoji che indica come nemmeno lei sapesse il reale motivo dell’addio.

Questo ha aperto a varie ipotesi: che non sia stata lei a decidere di lasciare il programma ma la decisione è arrivata da terze persone? Sarà stata Maria De Filippi a invitarla a non apparire più in trasmissione? O la sorella stilista? Questo ancora non si sa e non resta che attendere qualche nuovo dettaglio da parte della diretta interessata, se vorrà chiarire.