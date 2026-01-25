Cathy La Torre: la lotta per i diritti in Italia

Cathy La Torre, un’avvocata esperta in diritti civili e diritto antidiscriminatorio, ha combattuto per oltre 20 anni per i diritti delle donne e delle persone emarginate. La sua lotta è nata dalla sua esperienza personale di ragazza omosessuale in una Sicilia perbenista e maschilista, dove era considerata “contagiosa” e “pericolosa” a causa della sua omosessualità. Nonostante le difficoltà, Cathy La Torre ha trovato la forza di diventare un’avvocata e di combattere per i diritti dei più deboli.

Recentemente, Cathy La Torre ha portato la sua lotta a teatro con lo spettacolo “Tutte le volte che le donne”, che racconta le invenzioni femminili che sono state sistematicamente rubate alle legittime proprietarie. La lista è lunga e include il tergicristallo, il climatizzatore dell’auto, lo specchietto retrovisore e il primo trattamento contro la lebbra. Cathy La Torre sostiene che il patriarcato si fonda sull’appropriazione intellettuale indebita e che le leggi sono fatte dagli uomini che agiscono secondo il loro punto di vista, senza considerare i punti di vista delle donne.

Cathy La Torre è anche convinta che le norme da sole non bastano e che si tratta di coltivare una coscienza collettiva. A volte il posto giusto è l’aula, altre volte servono il teatro, i social, le inchieste giornalistiche e la stessa politica. La sua decisione di diventare avvocata risale a quando aveva 9 anni e viveva nella Sicilia ostracista del 1980, in una città ad alta densità mafiosa come Castellammare del Golfo. Il papà di suo cognato era stato ucciso da Cosa Nostra e la mafia era una realtà quotidiana. Quando si è scoperto dei legami criminali del boss Mariano Saracino, che frequentava casa, è calata l’omertà e Cathy La Torre ha deciso di diventare avvocata per combattere contro l’ingiustizia.

Cathy La Torre ha tatuato “Io sono quella che sono: un caso inconcepibile come ogni caso” per ricordarsi che va bene così come è. Ha avuto una giovinezza difficile perché era una ragazza omosessuale negli anni dell’Aids e la sua famiglia fu emarginata perché non la faceva nascondere il suo vero orientamento. Solo dopo, quando è entrata in politica in qualità di capogruppo in consiglio comunale, il vento è cambiato e non era più “Lo masculazzo” ma “L’Onorevole”. Il rapporto con i suoi genitori è stato importante per la sua formazione: il padre voleva un maschio, ma quando è nata lei, ha deciso di crescerla come un maschio, insegnandole moto e motocross e non facendo una piega quando a cinque anni gli disse che non si sentiva né maschio né femmina. Sua madre, invece, aveva subito una isterectomia diventando sterile dopo la sua nascita. Questo ha significato che Cathy La Torre è potuta crescere libera, fuori dagli stereotipi, al contrario di sua sorella maggiore che, essendo trattata come femmina, aveva mille paletti.