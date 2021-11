Cathy La Torre è una delle attiviste più attive della comunità LGBT+ più e nonostante per lei usiamo il pronome femminile, fra le pagine de La Repubblica ha fatto coming out come persona non binaria. Un percorso di accettazione durato vent’anni, quando – arrivata a Bologna poco più che ventenne – prese in considerazione l’idea di essere un uomo transgender.

“Quando arrivai a Bologna, quasi vent’anni fa, mi rivolsi al MIT (Movimento Identità Transessuale) perché pensavo che il passo giusto fosse quello, ma non era così. La mia transizione venne bocciata all’epoca perché io non mi sento un uomo, non sono pronta a cambiare voce o a farmi crescere la barba. Io ho bisogno di una cosa diversa, il mio corpo deve assomigliarmi di più, perché non mi sento di un genere diverso rispetto a quello femminile. Sento di non appartenere ai generi codificati“.

Per questo motivo proprio in questi giorni ha deciso di ridurre il suo seno, da sempre troppo generoso, che la faceva sentire a disagio perché eccessivamente femminile.

“Le persone non binarie sono quelle che rifiutano di corrispondere agli stereotipi di genere, maschile e femminile. Questo non significa assolutamente che tutti debbano sottoporsi a interventi chirurgici, ma devono sapere di non essere soli”.

Cathy La Torre: “Col seno più piccolo, mi sento più a mio agio”

Avvocatessa e attivista, Cathy La Torre ora è stata dimessa con un nuovo seno: più piccolo e che la fa sentire per questo più a suo agio.

“Il mio corpo, il mio grande seno, mi facevano stare male, così ho preso questa decisione. […] Non ho tolto del tutto il seno, l’ho ridotto alle dimensioni “androgine” che mi si attagliano. Non è un intervento medico ma quello che serve per farti stare bene è un contributo al benessere della persona”.

Questo è senza dubbio un bellissimo messaggio. Le persone non binarie esistono ed è giusto che anche loro abbiano la visibilità che meritano.