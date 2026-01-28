12.9 C
Caterina scoppiata a piangere ad Amici 25

I cantanti di Amici hanno stilato una classifica dei più meritevoli per il Serale e gli ultimi nella classifica sono stati Lorenzo e Caterina. Caterina non ha trattenuto la delusione e le lacrime per questo risultato.

Nel daytime di Amici, i cantanti hanno scoperto chi di loro è rientrato nella classifica stilata dai compagni dei più meritevoli del Serale. A restare esclusi sono stati Lorenzo e Caterina: quest’ultima, sebbene inizialmente abbia cercato di non mostrarsi delusa, è poi scoppiata in lacrime durante la puntata.

Le prime reazioni alla scoperta di essere stati esclusi dalla classifica sono state di sorpresa e profonda delusione. Caterina ha cercato di mantenere la calma, dicendo: “Mi dispiace un po’, però, so cosa voglio fare fuori dal talent, che musica e sento di avere le carte per farlo” e “però mi dispiace perché ci tengo la loro opinione”. Tuttavia, ha aggiunto che non vuole farsi condizionare troppo da ciò che pensano i suoi compagni, ma non ha mancato di lanciare loro una frecciatina: “Me lo sentivo, si percepisce quando c’è o meno della stima artistica. Sono cose che si percepiscono tanto, anche in casetta”.

Caterina ha continuato a parlare della profonda delusione che ha provato dopo i risultati di questa classifica e dopo poco si è sciolta in lacrime e si è isolata dagli altri. Ha ricevuto una batosta non facile da digerire, poiché per i suoi compagni non è meritevole di accedere al Serale e per questo è finita nelle ultime due posizioni in classifica.

Dopo aver inizialmente espresso il suo pensiero, cercando di non lasciar trapelare la delusione, Caterina è scoppiata a piangere e si è rintanata in giardino per liberare le sue emozioni. Tornata in casetta, si è sfogata con Riccardo, ammettendo di sentirsi molto sola e di non aspettarsi un comportamento così superficiale dai suoi compagni. Riccardo le ha fatto notare che neppure con lui hanno comportamenti così affettuosi e ammette di essere molto dispiaciuto perché non voleva che questa classifica la escludesse. Le rivela poi di averla inserita nelle prime 8 posizioni.

