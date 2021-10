Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: il film documentario sul Casco d’oro della musica italiana sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

La vita di Caterina Caselli sarà protagonista in un film documentario presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La XVI edizione della kermesse è stata presentata il 6 ottobre alla stampa, e tra le tante novità venute a galla c’è anche quella di una proiezione speciale. Il riferimento è a quella di un docu-film che racconterà la storia della musicista emiliana, una delle cantanti più rivoluzionarie della nostra musica. Oltre che, ovviamente, una grandissima talent scout. Andiamo a scoprire i dettagli su questa pellicola.

Caterina Caselli

Un film su Caterina Caselli alla Festa del Cinema di Roma

Saranno tre i giorni in cui verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane (con distribuzione Nexo Digital), il 13, 14 e 15 dicembre, la pellicola Caterina Caselli – Una vita, cento vite, diretto da Renato De Maria. Un film che racconta la storia della grande musicista italiana e che verrà presentato in anteprima in un evento speciale alla Festa del Cinema di Roma. L’appuntamento con la kermesse è dal 14 al 24 ottobre.

Caterina Caselli: la trama del film

Il docu-film è stato scritto dallo stesso De Maria con Pasquale Plastino e racconterà in prima persona l’incredibile storia musicale del Casco d’oro. Protagonista in prima persona proprio Caterina, ma non mancheranno interventi e citazioni di alcuni artisti che devono a lei la loro fortuna. Tra questi nomi come Andrea Bocelli, Elisa e i Negramaro, ma anche di Ennio Morricone, con cui il legame è stato stretto.

Tra gli artisti che hanno partecipato alla pellicola figurano anche Francesco Guccini, Paolo Conte, la sorella Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi e Filippo Sugar, figlio della grande cantante e discografica. Di seguito la locandina del film: