Caterina Balivo rimasta di stucco

Un momento di intensa emozione ha segnato la puntata odierna de La Volta Buona su Rai Uno, in cui la showgirl Lory Del Santo ha condiviso il lutto per la morte della madre, avvenuta giovedì scorso. Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha introdotto il tema con grande sensibilità, mettendo in luce il profondo legame tra madre e figlia, specialmente durante i momenti di dolore. Lory ha parlato apertamente della sua perdita, esprimendo tristezza ma anche accettazione, e ha raccontato della grave malattia che aveva colpito sua madre, descrivendo il loro legame indissolubile.

Lory Del Santo, visibilmente provata, ha condiviso il suo messaggio di resilienza, sottolineando la forza dimostrata dalla madre fino alla fine. Ha affermato che affrontare le avversità quotidiane è una misura della nostra forza. Caterina Balivo ha ricordato il carattere forte della madre di Lory, una donna che, a soli 25 anni, era diventata vedova e aveva cresciuto due figlie da sola, supportando sempre la carriera di attrice di Lory.

Dopo la trasmissione, Lory ha dedicato un messaggio affettuoso alla madre sui social, esprimendo la sua certezza che la madre continuerà a sorriderle. Questo gesto ha generato una risposta affettuosa dai fan, che hanno riconosciuto il valore della figura materna. Un momento toccante è avvenuto quando Marco Cucolo, compagno di Lory, ha inviato un video messaggio di supporto, creando un’atmosfera di solidarietà e comprensione. La puntata si è conclusa con un forte senso di unità, trasformando il dolore in celebrazione dell’amore per una madre che ha lasciato un’impronta nella vita della figlia.