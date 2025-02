Caterina Balivo in Diretta: ‘Offende il Popolo Italiano’

Caterina Balivo ha espresso la sua indignazione riguardo alla canzone “Espresso macchiato” di Tommy Cash, che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025. Durante la puntata del suo programma “La volta buona” del 18 febbraio 2025, ha sottolineato che il brano offende gli italiani, in particolare per la frase “Sudo come un mafioso”. Tommy Cash ha vinto l’Eesti Laul 2025, un concorso per decidere il rappresentante estone all’Eurovision, e la sua canzone ha rapidamente guadagnato popolarità in Italia per il tema italiano.

Balivo ha criticato il contenuto della canzone, affermando che Tommy Cash prende in giro l’Italia, toccando argomenti come la mafia e la cultura italiana in modo irrispettoso. Antonio Mezzancella ha cercato di sdrammatizzare, spiegando che per gli estoni l’uso di parole italiane conferisce un certo fascino, senza comprendere appieno il loro significato. Giancarlo Magalli ha aggiunto che il riferimento all’espresso nella canzone potrebbe non essere così serio.

Nonostante i tentativi di mitigare la situazione, Balivo ha mantenuto la sua posizione, affermando che l’uso del termine “mafioso” è particolarmente inappropriato. Tommy Cash, il cui vero nome è Thomas Tammemets, è un rapper estone attivo dal 2012 e ha affrontato difficoltà personali in gioventù, ma è giunto a un buon livello di notorietà nella musica attuale. La sua partecipazione all’Eurovision con “Espresso macchiato” si preannuncia come un momento significativo della sua carriera, in competizione con altri artisti come Olly, vincitore di Sanremo 2025.