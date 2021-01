Caterina Balivo questa sera debutterà come giurata a Il Cantante Mascherato e solo poche ore fa, su Twitter, è finita al centro di una polemica.

Il tutto è nato quando un utente ha riportato una dichiarazione della conduttrice in merito proprio al suo ritorno su Rai Uno.

La frase sulla chiusura di Vieni da Me è stata criticata da un utente, che ha così replicato: “Sì sì una sua scelta, come no“. E quando Caterina Balivo ha risposto: “Eh sì tesoro mio, davvero solo mia“, lui ha aggiunto:

“Si sì una sua scelta ,come no. Se il programma aveva tutto questo successo come mai è stato tolto? Una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene? Mica siamo così stupidi. Non mi risulta che i programmi di successo vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all’altro”.