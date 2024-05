Il clima che si è respirato in questa prima edizione (e forse ultima?) de La Volta Buona di Caterina Balivo è sempre stato un po’ pesante. A rendercene partecipe è stata proprio la conduttrice nel discorso d’apertura della primissima puntata in quel di settembre, quando ammise apertamente di “non amare” il nuovo gruppo di lavoro che ancora non conosceva.

“Noi ce la metteremo tutta per raccontarvi queste storie. Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me. O mi ameranno. Non lo so come andrà. So solo che noi vogliamo questo, ecco perché quei momenti noi qui li chiamiamo la volta buona”.

Uhm?

“Questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, tutte le volte che vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che era finita e invece no perché c’era qualcosa che stava arrivando” @caterinabalivo #LaVoltaBuona pic.twitter.com/5phum5owNS — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 11, 2023

Caterina Balivo chiude La Volta Buona lanciando frecciatine agli autori

Oggi, a distanza di otto mesi e mezzo da quella puntata, Caterina Balivo ha chiuso la stagione togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. “Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me!“. Una frase nata dopo che alcuni autori avevano bacchettato dietro le quinte un ospite che aveva sbagliato posizione da prendere sul divanetto. Nel dubbio, come notato da molti telespettatori, nel salutare il pubblico, la conduttrice se ne è uscita con un generico “buona estate!” senza annunciare nessun ritorno a settembre.