Catenarie Neve Auto XL

CARALL Italy Approved Snow Socks, Black, Size XL, Textile Snow Chains (Black, XL)
Scopri la Soluzione Perfetta per Guidare in Sicurezza sulla Neve con CARALL Italy Approved Snow Socks
Se sei stanco di preoccuparti per la sicurezza stradale durante i mesi invernali, abbiamo la soluzione giusta per te! I CARALL Italy Approved Snow Socks sono progettati per offrire una maggiore trazione e stabilità sulla neve e sul ghiaccio, garantendo una guida più sicura e confortevole.
Caratteristiche Principali
I nostri snow socks sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per essere facili da installare e rimuovere. Sono silenziosi, non vibranti e non danneggiano le gomme. Inoltre, sono approvati secondo le linee guida EN 16662-1-2020 e possono essere utilizzati su una vasta gamma di pneumatici.
Vantaggi Pratici
- Facili da installare e rimuovere in soli 2 minuti
- Silent e non vibranti per una guida più confortevole
- Non danneggiano le gomme
- Approvati secondo le linee guida EN 16662-1-2020
- Compatibili con una vasta gamma di pneumatici
Compatibilità
I nostri snow socks sono compatibili con una vasta gamma di pneumatici, tra cui:
- 215/80 R14, 235/70 R14, 265/70 R14, 195/80 R15, 195/85 R15, 205/75 R15, 205/80 R15, 215/75 R15, 215/80 R15, 225/70 R15, 225/75 R15, 235/70 R15, 235/75 R15, 255/60 R15, 255/65 R15, 255/70 R15, 275/60 R15
- 175/80 R16, 185/80 R16, 195/75 R16, 195/80 R16, 195/85 R16, 205/70 R16, 205/75 R16, 205/80 R16, 215/65 R16, 215/70 R16, 215/75 R16, 225/65 R16, 225/70 R16, 225/75 R16, 235/60 R16, 235/65 R16, 235/70 R16
- 245/60 R16, 255/65 R16, 265/60 R16, 185/70 R17, 195/75 R17, 205/65 R17, 205/75 R17, 215/60 R17, 215/65 R17, 215/70 R17, 225/60 R17, 225/65 R17, 235/55 R17, 235/60 R17, 235/65 R17
- 245/55 R17, 255/50 R17, 255/55 R17, 255/60 R17, 265/55 R17, 275/55 R17, 215/55 R18, 225/55 R18, 225/60 R18, 235/50 R18, 235/55 R18, 235/60 R18
- 245/50 R18, 245/55 R18, 255/45 R18, 255/50 R18, 255/55 R18, 265/45 R18, 275/45 R18, 155/70 R19, 175/60 R19, 205/55 R19, 225/45 R19, 225/55 R19
- 235/45 R19, 235/50 R19, 235/55 R19, 245/45 R19, 255/40 R19, 255/45 R19, 255/50 R19, 265/40 R19, 275/40 R19, 275/45 R19, 175/55 R20, 195/55 R20
- 235/30 R20, 235/40 R20, 235/45 R20, 245/40 R20, 245/45 R20, 255/35 R20, 255/40 R20, 255/45 R20, 265/35 R20, 265/40 R20, 275/35 R20, 275/40 R20
- 245/35 R21, 245/40 R21, 255/40 R21, 265/35 R21, 275/30 R21
Acquista Ora e Guida con Sicurezza!
Non aspettare che la neve e il ghiaccio ti sorprendano impreparato. Acquista subito i CARALL Italy Approved Snow Socks e assicurati una guida più sicura e confortevole durante i mesi invernali. Scegli la sicurezza, scegli CARALL!
