Catenarie Neve Auto, Cuffie Neve

CARALL Italian Approved Snow Socks, Red, Size L, Textile Snow Chains (Red, L)

Introduzione alle Calze da Neve CARALL

Le Calze da Neve CARALL sono il modo perfetto per garantire una guida sicura e stabile su strade innevate e ghiacciate. Omologate secondo la norma EN 16662-1, queste calze da neve sono progettate per offrire massima trazione e aderenza, rendendole un’ottima scelta per i conducenti che si trovano a guidare in condizioni invernali difficili.

Vantaggi Pratici

Le Calze da Neve CARALL offrono numerosi vantaggi pratici, tra cui:

Facile installazione : possono essere montate in soli 2 minuti, senza necessità di attrezzi speciali.

: possono essere montate in soli 2 minuti, senza necessità di attrezzi speciali. Massima trazione : grazie alla tecnologia del tessuto 3D, offrono una trazione e un’aderenza eccellenti su strade innevate e ghiacciate.

: grazie alla tecnologia del tessuto 3D, offrono una trazione e un’aderenza eccellenti su strade innevate e ghiacciate. Resistenza e riutilizzabilità : progettate per durare, possono essere riutilizzate più volte senza perdere le loro proprietà.

: progettate per durare, possono essere riutilizzate più volte senza perdere le loro proprietà. Compatibilità : adatte per una vasta gamma di dimensioni di pneumatici, possono essere utilizzate su diversi tipi di veicoli.

: adatte per una vasta gamma di dimensioni di pneumatici, possono essere utilizzate su diversi tipi di veicoli. Non danneggiano ABS/ESP: progettate per non danneggiare i sistemi di controllo della stabilità e della trazione del veicolo.

Caratteristiche Chiave

Le Calze da Neve CARALL sono caratterizzate da:

Tecnologia 3D : per una trazione e un’aderenza ottimali.

: per una trazione e un’aderenza ottimali. Materiale resistente : per una lunga durata e resistenza alle condizioni climatiche avverse.

: per una lunga durata e resistenza alle condizioni climatiche avverse. Facile da indossare e togliere : senza necessità di attrezzi speciali.

: senza necessità di attrezzi speciali. Omologate EN 16662-1: garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza europee.

Utilizzo e Manutenzione

Per un utilizzo ottimale, è importante:

Utilizzarle solo su strade innevate o con ghiaccio.

Assicurarsi che siano ben fissate.

Non superare i 40 km/h.

Riporle nell’apposita borsa dopo l’uso.

Lavare a mano con acqua fredda.

Conclusione

Le Calze da Neve CARALL rappresentano una scelta intelligente e pratica per tutti coloro che desiderano guidare in sicurezza durante i mesi invernali. Con la loro tecnologia avanzata, facilità d’uso e resistenza, sono l’accessorio perfetto per ogni conducente. Acquista oggi le Calze da Neve CARALL e guidare con fiducia su strade innevate e ghiacciate!