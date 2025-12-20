15.7 C
Da stranotizie
Catenarie da neve CARALL, rosse, taglia XL

CARALL Italian Approved Snow Socks, Red, Size XL, Textile Snow Chains (Red, XL)

Scopri le Calze da Neve CARALL: la Soluzione Ideale per Guidare in Sicurezza su Strade Innevate e Ghiacciate

Le Calze da Neve CARALL sono progettate per garantire una guida sicura e stabile su strade innevate e ghiacciate. Sono omologate secondo la norma europea EN 16662-1, che unifica le calze da neve e le catene da neve in un’unica omologazione. Questo significa che le Calze da Neve CARALL sono conformi alle norme di sicurezza più stringenti e possono essere utilizzate su strade innevate e ghiacciate senza problemi.

Vantaggi delle Calze da Neve CARALL

Le Calze da Neve CARALL offrono numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali catene da neve. Ecco alcuni dei principali benefici:

  • Facile da installare: le Calze da Neve CARALL possono essere installate in soli 2 minuti, senza bisogno di attrezzi speciali.
  • Silenziose e senza vibrazioni: le Calze da Neve CARALL sono progettate per ridurre al minimo le vibrazioni e i rumori, garantendo una guida più confortevole.
  • Non danneggiano le ruote: le Calze da Neve CARALL sono progettate per non danneggiare le ruote del tuo veicolo, a differenza delle tradizionali catene da neve.
  • Lavabili: le Calze da Neve CARALL possono essere lavate a mano con acqua fredda, facilitando la loro manutenzione.
  • Compatte e leggere: le Calze da Neve CARALL sono compatte e leggere, facendo di loro una soluzione pratica e facile da trasportare.

Caratteristiche Principali

Le Calze da Neve CARALL hanno le seguenti caratteristiche principali:

  • Omologazione EN 16662-1: conformi alle norme di sicurezza europee per le calze da neve e le catene da neve.
  • Tecnologia 3D: la tecnologia 3D utilizzata nelle Calze da Neve CARALL garantisce una trazione e un’aderenza ottimali su strade innevate e ghiacciate.
  • Resistenti e riutilizzabili: le Calze da Neve CARALL sono progettate per essere resistenti e riutilizzabili, garantendo una lunga durata e un risparmio economico.

Utilizzo e Manutenzione

Per utilizzare le Calze da Neve CARALL, segui questi consigli:

  • Utilizzale solo su strade innevate o con ghiaccio.
  • Assicurati che le calze siano ben fissate.
  • Utilizzale ad una velocità massima di 40 km/h.
  • Dopo l’uso, riponile nell’apposita borsa in dotazione.
  • Togli le calze quando raggiungi strade non innevate.
  • Lavale a mano con solo acqua fredda (max 30°).

Acquista le Calze da Neve CARALL Oggi

Non aspettare che la neve e il ghiaccio ti sorprendano impreparato. Acquista le Calze da Neve CARALL oggi e guida in sicurezza su strade innevate e ghiacciate. Con la loro tecnologia avanzata e la loro facilità d’uso, le Calze da Neve CARALL sono la scelta ideale per tutti i guidatori che vogliono garantire la propria sicurezza e quella dei propri passeggeri.

