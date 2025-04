Catena Luminosa Solare PhilzOps Natale da 32M con 300 LED Multicolore – 8 Modalità Impermeabile per Esterni, Ideale per Giardini, Alberi, Feste e Balconi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

22,39€ - 21,27€

(as of Apr 08, 2025 11:00:47 UTC – Details )

Prezzo:





Luci solari a risparmio energetico: il pannello solare converte la luce solare in energia elettrica durante il giorno e la immagazzina nella batteria. Di notte, emetterebbe automaticamente energia per creare una luce romantica per te. È a basso consumo energetico e rispettoso dell’ambiente.

Impermeabile IP44 Adatto per esterni: sia le luci solari da giardino a 300 LED che il pannello solare sono impermeabili. Questa funzione può resistere a molti tipi di condizioni atmosferiche, non preoccuparti di usarli nei giorni di pioggia. Avere queste luci solari per abbellire la tua vita dove avere la luce del sole, aggiungere un’atmosfera calda e romantica al tuo posto. (NON fonderli nell’acqua.)

Rendi il tuo giardino attraente: queste luci solari decorative sono abbastanza flessibili, quindi puoi modellarlo in qualsiasi forma desideri. È una scelta di decorazione ideale. Perfetto per uso esterno. Come patio, giardino, prato, paesaggio, cortile, albero di Natale, matrimonio, festa, muro, erba.

Nota:

1.Questo pannello solare deve essere posizionato in un luogo senza ombra per ottenere la massima luce solare alla luce del giorno. Si prega di tenere la luce su “On Stage” per la normale ricarica giornaliera. 2. Per massimizzare la capacità della batteria, la luce della stringa del sensore solare deve essere caricata direttamente dalla luce solare almeno per 8 ore prima dell’uso iniziale.(Assicurarsi che la luce del sole sia assorbita al 100% dal pannello .) 3. In caso di esplosione, non gettare la batteria nel fuoco.

Specifiche:

Colore LED: Multicolore

Lunghezza totale: 32M(30m catena di led + 2m di cavo)

Fonte di energia: energia solare

LED Qtà: 300

Modalità: 8 modalità

Materiale: PVC

Interruttore: accensione/spegnimento e modalità

Orario di lavoro: più di 8 ore dopo una carica completa

Contenuto del pacco:

1 x 300 LED Luci Natale Solare

1 x pannello solare

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17,2 x 11,1 x 10,2 cm; 630 grammi

Produttore ‏ : ‎ PhilzOps

ASIN ‏ : ‎ B0B5MXRRTZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1662cea5-d18d-4ff5-a7bf-2d1c89a0d9ce

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

300 LED Solare Luce Stringa: Ogni luce natalizia solare è lunga 32 m e con 300 micro LED super luminosi (30 m di catena di led + 2 m di cavo). Il materiale modellabile e di alta qualità rende queste luci pieghevoli. La forza della luminosità può illuminare l’intera stanza e creano un bagliore caldo intorno alla tua casa durante la notte buia. Ideale per abbellire i tuoi giardini, patio, albero, gazebo, cancello, cortile.

8 Modalità di Luce: Le Catena Luminosa solari Multicolore hanno 8 interessanti modalità di illuminazione. Compreso combinazione, lucciole lampeggianti, onde, dissolvenza, inseguimento/lampeggiamento, dissolvenza lenta, scintillio/lampeggiante e costante. Vi basterà premere il pulsante dietro il pannello solare, un pulsante di modalità ti aiuta a selezionare 8 diverse modalità meravigliose per soddisfare le tue diverse esigenze.

Risparmio Energetico e Interruttore Automatico: Con un pannello solare e una batteria ricaricabile ad alta capacità da 1200 mAh, fornisce totalmente energia dalla luce del sole. Durante il giorno, queste Bianco Caldo LED Luci Solari Esterno possono essere caricate dall’energia solare. E si accenderanno automaticamente al buio o di notte. Non è necessaria alcuna elettricità o batteria aggiuntiva. Possono funzionare fino a 8-10 ore dopo la ricarica completa.

Impermeabile e funzione di memoria: La Luci Stringa Solari Natale è impermeabile IP44. Non ci sono preoccupazioni per la giornata di pioggia o l’umidità. Perfetta per l’uso esterno. Chip di memoria integrato, può ricordare la tua ultima modalità. Fa risparmiare tempo perché non è necessario andare in giardino per ripristinare la modalità preferita ogni giorno. Nota: si prega di NON immergerli nell’acqua.

Facile da Modellare per Decorare: Nessuna installazione complessa e nessun attrezzo richiesto, è possibile utilizzare subito queste luci a stringa solare a led. La corda di alta qualità lunga 30m i è facile da modellare come vuoi, avvolgila intorno ai tronchi degli alberi o alla recinzione per creare un’atmosfera romantica È un’ottima scelta per giardino, matrimonio, vacanza, cortile, prato, recinzione, veranda, albero, tetto, terrazza e varie occasioni.