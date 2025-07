Catella e le pressioni per il progetto Priellino a Milano

Un’inchiesta sull’urbanistica milanese ha portato alla luce chat che rivelano pressioni esercitate su membri del Comune riguardo al progetto Pirellino-Torre Botanica. Manfredi Catella, fondatore di Coima, è al centro delle indagini, con la Procura che ha richiesto i domiciliari per lui, sostenendo che in una comunicazione del 9 giugno 2023 abbia presentato un ultimatum al Comune.

Nella chat, Catella avverte Christian Malangone, direttore generale del Comune, che il tempo per approvare il progetto sta per scadere. Le intercettazioni evidenziano come la Commissione per il paesaggio avesse ricevuto pressioni esterne per dare un parere favorevole. Un messaggio del noto architetto Stefano Boeri, inviato al sindaco prima del voto positivo, è stato citato come esempio della situazione.

Inoltre, emergono richieste di referenziamento per il figlio di un componente della Commissione, Alessandro Scandurra, che i pm hanno indicato come atto di indebita influenza. Altre comunicazioni tra l’assessore Giancarlo Tancredi e il presidente della Commissione, Marinoni, mostrano ulteriori manovre per garantire consenso al progetto, con Tancredi che suggerisce strategie per evitare critiche da parte di Catella e Boeri.

Le chat raccolte dall’inchiesta mettono in evidenza le dinamiche e le interconnessioni che avrebbero caratterizzato l’approvazione del progetto, sollevando interrogativi sul rispetto delle procedure amministrative e sull’integrità del processo decisionale.