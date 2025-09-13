25.2 C
CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 – ART.18 VEDOVI/ORFANI

Si invitano i candidati a inviare il proprio curriculum in formato europeo e l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato alla seguente mail: [email protected].

L’annuncio è rivolto esclusivamente ai candidati appartenenti alla categoria protetta legge 68/99 – ART 18 – VEDOVI/ORFANI per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati.

Si cercano candidati per la sede di Monopoli e per uffici in Italia nelle seguenti aree:

  • Acquisti
  • Amministrativo
  • Risorse Umane
  • Gare
  • Segreteria
  • Logistica
  • Cantieri

Si offre contratto a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato.

REQUISITI:

  • Minima esperienza di almeno un anno nel ruolo o in ruolo similare
  • Attitudine alla precisione e affidabilità
  • Buone doti comunicative e relazionali
  • Propensione al lavoro in team
  • Buona conoscenza della suite Office
  • Buona competenza digitale in genere

SEDE: La risorsa sarà inserita presso la sede legale a Monopoli o negli uffici di cantiere sul territorio nazionale.

CONTRATTO: Tempo pieno; inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


