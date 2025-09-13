L’annuncio è rivolto esclusivamente ai candidati appartenenti alla categoria protetta legge 68/99 – ART 18 – VEDOVI/ORFANI per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati.
Si cercano candidati per la sede di Monopoli e per uffici in Italia nelle seguenti aree:
- Acquisti
- Amministrativo
- Risorse Umane
- Gare
- Segreteria
- Logistica
- Cantieri
Si offre contratto a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato.
REQUISITI:
- Minima esperienza di almeno un anno nel ruolo o in ruolo similare
- Attitudine alla precisione e affidabilità
- Buone doti comunicative e relazionali
- Propensione al lavoro in team
- Buona conoscenza della suite Office
- Buona competenza digitale in genere
SEDE: La risorsa sarà inserita presso la sede legale a Monopoli o negli uffici di cantiere sul territorio nazionale.
CONTRATTO: Tempo pieno; inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
