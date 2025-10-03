13.9 C
Roma
venerdì – 3 Ottobre 2025
Catarratto: L’evoluzione del vitigno simbolo della Sicilia Ovest

La masterclass intitolata “Catarratto: The Next Big Thing – da workhorse a hot grape dell’Ovest siciliano” ha esplorato la storia e le potenzialità di un vitigno considerato identitario, il Catarratto, tradizionalmente visto come uva di quantità. Questo vitigno, con circa 30.000 ettari coltivati, è il decimo più diffuso in Italia e può diventare un punto cardine per la viticoltura della Sicilia occidentale, contrapposta alla celebre produzione dell’Etna.

Commercialmente, il Catarratto presenta due fasce di prezzo: una di ingresso tra 10 e 12 euro e una più alta, che può arrivare fino a 20 euro. Nei mercati internazionali, ad esempio in Canada e Nord America, alcune etichette superano i 30 euro, evidenziando un incremento dell’export dell’8% annuo, indice di un crescente riconoscimento a livello globale.

Dal punto di vista agronomico, il Catarratto è apprezzato per la sua produttività e resistenza alle malattie, qualità fondamentali in un contesto di cambiamento climatico. Tuttavia, è necessaria una gestione adeguata per evitare vini troppo diluiti. La masterclass ha evidenziato tre biotipi principali: il Catarratto comune, il lucido e l’extra-lucido, quest’ultimo noto per la sua alta qualità e complessità.

Nonostante le sue potenzialità, il Catarratto affronta sfide significative, tra cui la sua reputazione storica di vitigno da lavoro. È fondamentale trasformare questa percezione e gestirlo con attenzione. Inoltre, il confronto con il Carricante, simbolo della Sicilia orientale, potrebbe sfavorirne la visibilità. Mercuri sottolinea che la valorizzazione della specificità del Catarratto può portare a una doppia identità complementare: l’Etna e il Catarratto, insieme a rappresentare un’autentica espressione dello stile mediterraneo.

