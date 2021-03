PREVENIRE è meglio che curare. Un proverbio che ben si addice anche ai pazienti che hanno programmato un intervento di cataratta. Nel 30% dei casi, infatti, questi pazienti andranno incontro alla sindrome dell’occhio secco che insorge in chi si opera di cataratta anche quando l’intervento è perfettamente riuscito. Uno studio italiano, infatti, ha dimostrato che trattare i pazienti prima dell’intervento di cataratta con un mix di principi attivi come vitamina D, A, omega 3 e liposomi consente di preparare meglio la superficie oculare e riesce a diminuire questo disturbo post-operatorio.

Il legame tra cataratta e occhio secco

Quello di cataratta è uno degli interventi chirurgici più praticati al mondo con una percentuale di rischio tra le più basse in assoluto. “La popolazione che è maggiormente colpita da occhio secco è anche quella che più spesso si deve sottoporre a intervento di cataratta”, dichiara Rita Mencucci, oculista presso l’Azienda ospedaliera universitaria Careggi-Firenze. “Secondo la letteratura scientifica recente, l’incidenza dell’occhio secco nei pazienti che vanno incontro a intervento di cataratta è circa del 40%, ma la maggior parte di questi non sa di esserne affetto e questo rappresenta il primo fattore di rischio per l’insorgenza di un occhio secco conclamato postchirurgico”.

Lo studio italiano

L’occhio secco che insorge dopo un intervento di cataratta può essere un disturbo transitorio, ma molto fastidioso. In genere, si prescrivono dei sostituti lacrimali che i pazienti devono utilizzare per alcuni mesi dopo l’intervento fino al ripristino della corretta idratazione oculare. Ma uno studio italiano, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Advances in therapy, ha dimostrato che pre-trattare i pazienti prima dell’intervento di cataratta con un collirio a base di vitamina D, A, omega 3 e liposomi dimezza i sintomi dell’occhio secco. “Abbiamo misurato alcuni parametri che indicano lo ‘stato di salute’ della superficie oculare come il tempo di rottura del film lacrimale e alcuni sintomi, tra cui la sensazione di corpo estraneo e il bruciore”, spiega Paolo Fogagnolo, oculista presso l’Università degli studi di Milano, ospedale San Paolo e principale autore dello studio.

Il tempo di rottura del film lacrimale

Per valutare la qualità della produzione lacrimale si esegue un esame (Break-up time test, But) che identifica il tempo di rottura del film lacrimale, cioè il tempo che intercorre tra un ammiccamento (la rapida chiusura e riapertura della palpebra), e la formazione di piccole aree asciutte nel film lacrimale. Il tempo di rottura viene ritenuto normale se il film lacrimale viene rotto dopo 10 secondi dall’ultimo battito di ciglia. “Durante la prima visita – precisa Fogagnolo – i pazienti arruolati nello studio avevano un tempo di rottura attorno agli 8 secondi e questo valore restava stabile fino al giorno dell’intervento tra coloro che utilizzavano la ‘vitamina D topica’ mentre in chi non lo utilizzava è stata misurata una riduzione di più di mezzo secondo della rottura lacrimale”.

I sintomi dopo l’intervento di cataratta

Dopo l’intervento, la forbice tra i due gruppi di pazienti diventa sempre maggiore: “Nel gruppo trattato con la ‘vitamina D topica’ il tempo di rottura lacrimale manteneva valori di 7.5 e 8 secondi, mentre nell’altro gruppo era sempre di 6 secondi. Inoltre, nel 95% dei casi la colorazione della superficie oculare, che indica l’entità del danno degli epiteli, era assente o lieve se il paziente riceveva il sostituto lacrimale mentre nel gruppo di controllo questa percentuale scendeva all’80%”, conclude Fogagnolo. “Talvolta – aggiunge Mencucci – utilizzare lacrime artificiali dopo l’intervento di cataratta può non essere sufficiente ed il nostro studio mostra come un’azione preventiva con una lacrima artificiale a base di vitamina D, A ed acidi grassi omega 3 somministrata 1 goccia 3 volte al giorno nelle due settimane prima dell’intervento e poi nel mese successivo consente di arrivare al tavolo operatorio in condizioni migliori e sia in grado di ridurre il rischio di occhio secco post-chirurgico”.

Il ruolo della vitamina D

Il ruolo protettivo della vitamina D in formulazione orale nella gestione dell’occhio secco è noto, ma in questo studio è stato testato per la prima volta il suo utilizzo sotto forma di collirio in combinazione con la vitamina A, gli acidi grassi omega 3 e i liposomi. “Di recente, alcuni studi hanno indicato come la vitamina D in collirio possa avere un ruolo importante nel ridurre l’infiammazione corneale e aumentare i meccanismi di difesa della superficie oculare”, afferma Mencucci. “La vitamina A promuove la produzione della componente glicoproteica e mucinosa del film lacrimale, rendendolo più stabile. Infine, gli acidi grassi Omega-3, che hanno origine algale, hanno anch’essi attività anti-infiammatoria e protettiva, migliorando la qualità del film lacrimale”.