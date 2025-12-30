9.1 C
Catanzaro tutela fauna urbana e marina

Da stranotizie
Il Comune di Catanzaro ha adottato due ordinanze per rafforzare il proprio impegno a favore della biodiversità e del decoro urbano. I provvedimenti mirano a contrastare pratiche dannose per la fauna e l’ecosistema, promuovendo una cultura fondata sul rispetto del territorio e sulla responsabilità collettiva.

La prima misura riguarda il divieto stagionale di utilizzare fuochi d’artificio durante le festività di Natale e Capodanno, al fine di proteggere gli animali domestici e la fauna selvatica dagli effetti traumatici causati dalle esplosioni. In aggiunta a questo provvedimento, l’amministrazione ha introdotto il divieto permanente di lancio dei palloncini in aria, per affrontare il problema della dispersione delle plastiche nell’ambiente e proteggere la fauna marina, come delfini e tartarughe, che possono ingerire i frammenti plastici.

Le ordinanze non si pongono come strumenti meramente punitivi, ma puntano a innescare un cambiamento culturale, sensibilizzando cittadini, istituzioni scolastiche e organizzatori di eventi sull’impatto reale di abitudini apparentemente innocue, che possono però compromettere gli equilibri naturali e la catena alimentare. Il raggiungimento di questo traguardo è il risultato di una sinergia istituzionale che ha visto il supporto del sindaco, del Garante per la tutela degli animali e degli assessorati competenti per le politiche del mare e la protezione della fauna, nonché il contributo delle realtà del Terzo Settore che operano sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente.

