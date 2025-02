Catanzaro: 68enne in pericolo, salvato dalla polizia dopo tentativo di autoimmolazione

Un uomo di 68 anni ha tentato un gesto estremo a Catanzaro, Calabria, durante un provvedimento di sfratto, ma è stato salvato dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto questa mattina in via dei Tulipani, dove due ufficiali giudiziari hanno lanciato l’allerta dopo aver trovato l’uomo in possesso di un accendino e di una tanica di benzina, parte della quale era già stata versata sul pavimento.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, con due Volanti della Polizia, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Mentre una squadra di agenti cercava di parlare con l’uomo per calmarlo, un’altra è riuscita a entrare nell’abitazione attraverso una finestra sul retro, bloccandolo prima che potesse portare a termine il suo intento.

Grazie alla coordinazione tra Polizia e Vigili del Fuoco, sono stati attivati gli idranti per prevenire un possibile incendio causato dall’accendino. Fortunatamente, non erano presenti altre persone in casa. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti.

Al termine dell’intervento, gli agenti hanno dovuto cambiarsi a causa della benzina che gli era schizzata addosso. La tempestività e la professionalità delle forze dell’ordine hanno comunque evitato una potenziale tragedia, dimostrando l’importanza di un intervento coordinato in situazioni di crisi.