Catania vince contro Atalanta Under 23

Il Catania ha ottenuto una vittoria importante contro l’Atalanta Under 23, grazie alle reti di Jimenez, che ha segnato due gol, uno su rigore. La partita è stata giocata al “Massimino” e ha visto la squadra di casa imporsi con merito, mostrando carattere e determinazione.

La cronaca della partita vede il Catania pericoloso sin dai primi minuti, con Casasola che arriva leggermente in ritardo nell’impattare la sfera da buona posizione. L’Atalanta replica con una conclusione di Levak deviata da Dini. Al 32′ il Catania si porta in vantaggio su rigore siglato da Jimenez, concesso dall’arbitro per atterramento di Lunetta.

Nella ripresa, il Catania pressa e va vicino al raddoppio con un tiro cross di Casasola, ma Vismara sventa la minaccia. Al 21′ l’Atalanta va vicino al pari con Simonetto, ma Dini compie un intervento miracoloso deviando in corner. Al 26′ il Catania raddoppia con Jimenez, che sigla il 2-0 dopo che Rolfini ha centrato il palo.

La formazione del Catania schierata da Mimmo Toscano era composta da Dini, Pieraccini, Allegretto, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma, Jimenez, Lunetta e Forte. L’Atalanta Under 23, guidata da Bocchetti, schierava Vismara, Guerini, Comi, Berto, Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi, Cortinovis, Vavassori e Cisse.

L’arbitro della partita è stato Giuseppe Maria Manzo, coadiuvato dagli assistenti Stefania Genoveffa Signorelli e Davide Gigliotti. La partita ha visto 3 ammoniti, tra cui Lunetta, Quaini e Pieraccini per il Catania, e Bocchetti e Comi per l’Atalanta. Il recupero è stato di 2′ nel primo tempo e 5′ nel secondo. Gli angoli sono stati 3-7 a favore dell’Atalanta. La partita ha registrato 19.360 spettatori, di cui 12.080 abbonamenti e 7.280 biglietti.