Catania e il Turismo: Opportunità per i Beni Culturali

Il 4spa Resort Hotel di Catania ospiterà dal 17 al 19 ottobre l’evento “Patrioti in Comune 2025 – Programma”, organizzato da Fratelli d’Italia. Durante questi tre giorni, si affronteranno temi importanti per il territorio, come lo sviluppo locale e i beni culturali, con la partecipazione di esponenti significativi del partito e delle istituzioni sia siciliane che nazionali.

La giornata di apertura, venerdì 17 ottobre, inizierà alle ore 17:00 con il panel “Beni Culturali e Turismo: una marcia in più per gli Enti Locali”. Tra i partecipanti ci saranno:

– Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale

– Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati

– Francesco Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana

– Elvira Amata, Assessore al Turismo della Regione Siciliana

– Vincenzo Gibiino, Capo Dipartimento Turismo Sicilia di Fratelli d’Italia

– Marco Leonardi, Ricercatore presso l’Università di Catania

– Giampiero Cannella, Vice Sindaco di Palermo

– Carmelo Bennardo, Direttore del Parco Archeologico di Siracusa

Dopo questa prima giornata, si proseguirà con ulteriori interventi e approfondimenti su vari argomenti nei due giorni successivi.

L’evento rappresenta un’opportunità per discutere il futuro politico e amministrativo in linea con i valori di Fratelli d’Italia, con l’intento di confrontare i principi del partito e l’esperienza di governo con le sfide che affrontano i comuni, in particolare in Sicilia. L’informazione viene fornita dall’onorevole Vincenzo Gibiino, responsabile del dipartimento turismo regionale di Fratelli d’Italia.