19.5 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Viaggi

Catania e il Turismo: Opportunità per i Beni Culturali

Da stranotizie
Catania e il Turismo: Opportunità per i Beni Culturali

Il 4spa Resort Hotel di Catania ospiterà dal 17 al 19 ottobre l’evento “Patrioti in Comune 2025 – Programma”, organizzato da Fratelli d’Italia. Durante questi tre giorni, si affronteranno temi importanti per il territorio, come lo sviluppo locale e i beni culturali, con la partecipazione di esponenti significativi del partito e delle istituzioni sia siciliane che nazionali.

La giornata di apertura, venerdì 17 ottobre, inizierà alle ore 17:00 con il panel “Beni Culturali e Turismo: una marcia in più per gli Enti Locali”. Tra i partecipanti ci saranno:

– Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale
– Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati
– Francesco Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana
– Elvira Amata, Assessore al Turismo della Regione Siciliana
– Vincenzo Gibiino, Capo Dipartimento Turismo Sicilia di Fratelli d’Italia
– Marco Leonardi, Ricercatore presso l’Università di Catania
– Giampiero Cannella, Vice Sindaco di Palermo
– Carmelo Bennardo, Direttore del Parco Archeologico di Siracusa

Dopo questa prima giornata, si proseguirà con ulteriori interventi e approfondimenti su vari argomenti nei due giorni successivi.

L’evento rappresenta un’opportunità per discutere il futuro politico e amministrativo in linea con i valori di Fratelli d’Italia, con l’intento di confrontare i principi del partito e l’esperienza di governo con le sfide che affrontano i comuni, in particolare in Sicilia. L’informazione viene fornita dall’onorevole Vincenzo Gibiino, responsabile del dipartimento turismo regionale di Fratelli d’Italia.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Festival di Sanremo: 26 Big e 4 Nuove Proposte in Gara
Articolo successivo
Allerta cimici asiatiche: danni alle coltivazioni in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.