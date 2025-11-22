Catania capitale dell’accoglienza in Sicilia

Catania è stata definita “capitale di accoglienza” per il numero di stranieri residenti. Secondo i dati presentati nel “Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes”, la città si trova al primo posto con 37.692 residenti stranieri, seguita da Palermo con 36.702.

Il rapporto, presentato presso il Seminario Interdiocesano Regina Apostolorum della Caritas Diocesana di Catania, fornisce una panoramica sull’immigrazione in Sicilia. I dati Istat indicano un incremento del 5,6% dei residenti stranieri in tutte le province siciliane rispetto all’anno precedente.

La provincia di Catania ha il maggior numero di residenti stranieri, con 37.692 persone, seguita da Palermo con 36.702, Ragusa con 35.408, Messina con 29.313 e Trapani con 23.675. Il totale di residenti stranieri in Sicilia è di 209.147.

Il rapporto sottolinea che il fenomeno immigratorio non è il vero allarme, ma piuttosto il calo demografico generale della regione e l’espatrio dei siciliani, che è in aumento. La popolazione siciliana è diminuita per il decimo anno consecutivo e sono 844.507 i siciliani che hanno costruito carriera e famiglia lontani dalla propria terra.

In Sicilia ci sono 75.000 lavoratori stranieri, provenienti principalmente da Romania, Albania e Sri Lanka, che svolgono mansioni come assistenza domestica, assistenza agli anziani o lavori manuali non qualificati. La maggior parte dei migranti è costretta a svolgere lavori non qualificati, con il 30,3% impiegato in agricoltura e il 18,5% in lavoro domestico.

Il rapporto esamina anche la situazione degli studenti stranieri, con 29.971 studenti con cittadinanza non italiana nel 2023/2024, di cui la metà nata in Italia. A Catania ci sono 5.291 studenti stranieri iscritti nella scuola dell’obbligo.