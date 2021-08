Fa discutere la targa in memoria delle vittime di femminicidio che il Comune di Motta Sant’Anastasia ha affisso lo scorso 25 agosto in via Carmine Caruso, uno dei viali principali della città del Catanese. La frase scelta – “Il valore di un uomo lo vedi dal sorriso della donna che ha accanto” – mette al centro gli uomini, contesta il gruppo Facebook “Laboratori di genere”.

All’indomani della morte di Vanessa Zappalà, uccisa dall’ex fidanzato nella vicina Aci Trezza, un gruppo di consiglieri comunali ha donato a Motta Sant’Anastasia la targa che riporta, in basso, i nomi di battesimo degli stessi consiglieri. La frase ha sollevato polemiche sui social e nei circoli di attiviste e attivisti che lavorano sui temi di genere. “Non credo si possano scegliere parole peggiori per commemorare le vittime di violenza di genere”, si legge nel post con foto. “Sempre e solo loro al centro dell’universo, che poveracci”, commenta una utente, seguita da chi rilancia: “Chissà chi l’ha messa, bisogna fare un blitz e toglierla” e da chi sottolinea: “C’è poco da indagare, l’amministrazione comunale leghista del mio paese. Lo so, è squallido sottolineare che trattasi di amministrazione leghista ma così è”.

No comment dall’assessore Giusy Pappalardo, della giunta guidata dal leghista Anastasio Carrà. “Sono ben contento che i nomi incisi siano solo quelli dei consiglieri di maggioranza – dice il consigliere Danilo Festa – dal momento che la frase è decisamente infelice”. Incalza Ersilia Savarino, presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Catania: “Il sorriso di una donna dipende soprattutto dalla possibilità di realizzare sé stessa attraverso le proprie competenze e la propria forza, affermandosi nel lavoro e conquistando la propria indipendenza. È evidente che chi l’ha pensata e voluta ha un ritardo culturale enorme rispetto a ciò che le donne oggi vogliono e sono”.