Catania: Arrestato 59enne con cocaina nascosta in giardino

Un uomo di 59 anni, pregiudicato di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione ha avuto luogo nel quartiere San Leone, dove l’uomo ha cercato di nascondere sostanze stupefacenti in casa. Grazie all’intervento dei cani poliziotto antidroga, Ares e Maui, gli agenti hanno individuato la presenza di droga nell’abitazione.

Durante il controllo, gli agenti hanno dovuto attendere diversi minuti prima di essere accolti dal sospettato, il quale sembra aver cercato di occultare la sostanza. Tuttavia, i cani hanno guidato gli agenti verso un giardino, dove sotto un masso sono stati trovati circa 200 dosi di cocaina, dal valore di circa 4.000 euro.

In seguito, all’interno della casa, gli agenti hanno trovato anche alcune dosi di hashish nascoste in un pacchetto di sigarette, materiale per il confezionamento delle dosi e un impianto di videosorveglianza. Nonostante il cane Orso avesse fiutato la possibile presenza di un’arma, la perquisizione non ha portato a ulteriori scoperte.

Sotto la direzione del pubblico ministero, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Per ulteriori dettagli sull’operazione, è possibile riferirsi al sito della Polizia di Stato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it