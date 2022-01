Il catalogo musicale di David Bowie venduto per 250 milioni di dollari alla Warner Chappell, dopo diversi mesi di trattative.

La Warner Chappell Music ha acquistato i diritti di pubblicazione musicale del catalogo musicale di David Bowie. L’accordo include l’intero lavoro dell’artista scomparso, che fa leva su centinaia di canzoni realizzata nel corso della carriera del Duca Bianco, durata sei decadi. Bowie è morto nel 2016 dopo una diagnosi di cancro. Aveva 69 anni.

David Bowie, venduto il suo catalogo musicale

I termini della transazione non sono stati resi noti, ma una persona che ha familiarità con l’accordo ha stimato che il catalogo è stato venduto per circa 250 milioni di dollari. Warner Chappell Music è il braccio editoriale di Warner Music Group WMG. Include centinaia di canzoni dei 26 album in studio del Duca Bianco (di recente è stata venduta anche la sua casa di New York) come Space Oddity, Changes, Life on Mars?, Starman e Rebel Rebel. Include anche un album postumo, Toy. Il video di Life on Mars?:

La vendita è stata siglata quando diversi artisti viventi hanno venduto i diritti della propria musica ad alte valutazioni. Il mese scorso, Bruce Springsteen ha venduto i diritti della sua musica al Sony Music Group per una cifra compresa tra i 500 e i 600 milioni di dollari.

Una carriera di successo

Bowie è diventato famoso in Gran Bretagna – nel 1969 – con Space Oddity, i cui testi furono ispirati dalla visione del film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Fu, però, la sua interpretazione del personaggio Ziggy Stardust, un inviato rock bisessuale condannato dallo spazio dall’omonima canzone dell’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars che portò l’artista alla celebrità globale, a partire dal 1972.

Warner Music, patria di musicisti come Cardi B, Ed Sheeran e Bruno Mars, ha anche collaborato con la pop star Madonna per rilanciare il suo catalogo nei prossimi anni.