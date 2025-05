Una grave emergenza chimica ha colpito la Catalogna a causa di un incendio in una fabbrica di prodotti a base di cloro vicino Barcellona. Sono bruciate 70 tonnellate di cloro, che diventa altamente tossico quando si incendia. Cinque comuni costieri di Barcellona e Tarragona sono stati isolati per ore per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione si è sviluppata nelle prime ore di sabato mattina e continua a essere monitorata.