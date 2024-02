Cat Janice ed il regalo a suo figlio, prima di morire

La storia della cantante 31enne Cat Janice sta facendo presto il giro del web e come ciò che sta vivendo, anche la canzone che lei ha chiesto di ascoltare. Questo perché i diritti andranno direttamente al suo bambino di 7 anni, quando lei non ci sarà più.

Il dramma della malattia che sta vivendo questa mamma ed artista, ha colpito i cuori di moltissime persone. Infatti è stata proprio lei a volerlo raccontare con un video su Tiktok, ha chiesto aiuto a tutti i suoi follower, ma anche a chi non la conosceva.

Cat è una cantante di 31 anni, nata a Washington. Ha un figlio di appena 7 anni. Però diverso tempo fa ha scoperto di essere affetta da un brutto male. I medici con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno sottoposta a diversi cicli di chemioterapie.

In un primo momento la situazione sembrava essere sotto controllo. Tuttavia, dopo una visita che doveva essere di routine, hanno scoperto che quel brutto male era tornato e più aggressivo di prima.

Il regalo di Cat Janice a suo figlio, prima di perdere la vita

CREDIT: CAT JANICE

La giovane al momento si sta sottoponendo a tutte le cure, ma i dottori le hanno detto che purtroppo le restano solo pochi mesi da vivere. Quando Cat ha scoperto la triste notizia, ha deciso di fare un regalo al suo bimbo. Ha scelto di incidere il brano “Dance You Outta My Head”, nel giorno del suo compleanno. Per tutti è un messaggi di speranza, che invita a ballare fino a quando non si hanno più pensieri.

Grazie per avermi amata. Sto pregando che un miracolo mi faccia passare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando a Casa (Paradiso). La mia ultima gioia sarebbe sapere che avete salvato la mia canzone. Tutti i proventi andranno direttamente al mio bambino di 7 anni, che sto lasciando per sempre. Per favore, condividete, ho bisogno di lasciarla a lui. Amate voi stessi e siate gentili con gli altri. Spero di farcela, ma se così non fosse, buona notte a tutti!

Per fortuna la canzone ha scalato in fretta tutte le classifiche. Su Tiktok l’hanno ricondivisa circa 34 milioni di volte. Buona fortuna Cat!