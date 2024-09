Castrazione chimica, la Lega rilancia la battaglia per una legge

Il governo ha dato il via libera all’ordine del giorno al disegno di legge sulla Sicurezza, presentato dal deputato Igor Iezzi della Lega, che chiede l’istituzione di una commissione per valutare la possibilità di introdurre la castrazione chimica per pedofili e stupratori. Questo passo è visto dalla Lega come un’importante vittoria nella loro battaglia per una maggiore giustizia e sicurezza. Matteo Salvini ha accolto con favore la decisione, sottolineando che si tratta di un progresso verso una politica di tolleranza zero nei confronti dei reati sessuali.

L’ordine del giorno prevede che, nel rispetto dei diritti costituzionali e sovranazionali, i condannati per violenze sessuali possono avere l’opzione di partecipare a percorsi di assistenza sanitaria, psichiatrica e farmacologica, inclusa la possibilità di trattamenti androgenici temporanei e reversibili per ridurre il rischio di recidiva. Tuttavia, la proposta ha suscitato forti critiche da parte dell’opposizione. Il Partito Democratico, attraverso la deputata Simona Bonafè, ha denunciato la proposta come incostituzionale, affermando che mina i fondamentali dell’ordinamento giuridico, che ha abbandonato da tempo le pene corporali.

Inoltre, dal gruppo Avs si accusa la Lega di avere una “vocazione repressiva senza confini”, raccogliendo così il consenso di tutta la destra. La questione della castrazione chimica per i reati sessuali è particolarmente delicata, toccando temi di diritti umani e di moralità. Mentre il governo e la Lega sostengono che la proposta è un passo necessario per garantire la sicurezza della società e la prevenzione dei reati, l’opposizione avverte che ciò potrebbe portare a misure punitive inaccettabili e alla violazione dei diritti civili.

La questione è quindi al centro di un acceso dibattito politico, con forti divergenze tra governo e opposizione su come affrontare i crimini sessuali. L’approvazione dell’ordine del giorno segna una prospettiva di sviluppi futuri sul tema, soprattutto riguardo alla definizione delle politiche penali nel paese. La discussione sulla castrazione chimica, inoltre, riporta alla luce interrogativi etici e pratici sulla giustizia e il trattamento dei recidivi.