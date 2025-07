Casting aperti per “Money Road”: partecipa al reality!

Siete pronti a scoprire nuove avventure televisive? I casting per “Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo” sono ufficialmente aperti, dando a tutti la possibilità di diventare i protagonisti di questo affascinante reality.

Fabio Caressa condurrà il programma, prodotto da Sky Italia in collaborazione con Blu Yazmine. In questo format, che si ispira al britannico “Tempting Fortune”, dodici concorrenti di diverse età e background saranno messi alla prova in un ambiente estremo, immersi nella giungla della Malesia. La sfida durerà 12 giorni e richiederà forza fisica, abilità strategiche e spirito di squadra, mentre i partecipanti affronteranno faticosi trekking e ostacoli naturali, ma anche tentazioni che potrebbero influenzare il loro montepremi finale.

Per chi desidera candidarsi, è semplice: è possibile compilare un modulo online di Blu Yazmine per partecipare ai provini. “Money Road” è in onda dal 29 maggio 2025 su Sky Uno e Now, e sarà visibile in chiaro anche su TV8. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere un’avventura unica e di mettervi alla prova in un contesto così elettrizzante!