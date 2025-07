Casting a Colle di Val d’Elsa per il film Dio Ride

A Colle di Val d’Elsa si svolgeranno i casting per “Dio Ride”, il nuovo film del regista Giovanni Veronesi, che vedrà protagonisti due nomi illustri del cinema italiano: Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Le audizioni si terranno venerdì 25 e sabato 26 luglio, dalle 9 alle 18:30, presso il saloncino del Teatro del Popolo, situato in piazza Unità dei Popoli.

La produzione è alla ricerca di figuranti di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 74 anni, ma anche di individui con caratteristiche fisiche tipiche del periodo rinascimentale. Sono richiesti uomini con capelli lunghi e barbe folte, donne con capelli lunghi e tratti somatici pronunciati, nonché artigiani come falegnami e fabbri. Un casting specifico è previsto anche per minori, bambine e bambini dai 3 ai 15 anni, con particolari attenzioni a dettagli estetici come capelli biondi o rossi naturali.

Essendo il film ambientato nel 1600, il look degli attori dovrà rispettare rigidi canoni storici, evitando tinte artificiali e tatuaggi visibili. Per partecipare agli casting, è necessario presentarsi con una fotocopia dei documenti identificativi, inclusi i documenti per gli stranieri.

La produzione, a cura di Indiana Production Spa, punta su un’estetica che richiama il periodo rinascimentale, riflettendo la storicità di Colle di Val d’Elsa, nota per la sua eredità culturale. Si ipotizza che alcune riprese possano svolgersi proprio nel suggestivo centro storico della città, conosciuto per la sua bellezza e il suo legame con il passato. Di dettagli sulla trama non si sa ancora molto, se non che il film sarà probabilmente una commedia.