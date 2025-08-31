Castiglione del Lago: Cinema e Gossip alla Mostra di Venezia

Castiglione del Lago si prepara a brillare alla Mostra del Cinema di Venezia, presentando il “Castiglione del Cinema Film Festival” in un’importante occasione di promozione culturale e turistica. Ieri mattina, presso la Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior, si è tenuta la conferenza di presentazione del festival, che si svolgerà dal 22 al 28 settembre. Tra i partecipanti all’evento c’erano il presidente del Festival, Luigi Meoni, il regista e direttore artistico Andrea Zuliani, il responsabile marketing e comunicazione Filippo Santiccioli, e Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia. L’evento, coordinato da Silvia Santarelli, ha suscitato grande interesse.

Il presidente Meoni ha sottolineato l’importanza di essere presenti a Venezia, evidenziando il “Modello Castiglione” come esempio per altri borghi italiani. Ha inoltre espresso il suo impegno nel sostenere i cinema locali attraverso sinergie tra esercenti e amministrazioni. Il direttore artistico Zuliani ha descritto i temi centrali del festival, ovvero sostenibilità e bellezza, puntando a trasformarlo in un luogo di incontro e discussione.

Zuliani ha anche anticipato i momenti chiave della manifestazione, come i matinée per le scuole e i talk pomeridiani con artisti. Tra le novità, il concorso di cortometraggi con 40 titoli, una sezione dedicata ai documentari e incontri ravvicinati con professionisti del settore, tra cui scenografi e giovani registi.

Un’attrazione inedita sarà il “Green Carpet”, un percorso scenografico di 410 metri nel centro storico di Castiglione. Infine, sono previsti due contest per coinvolgere il pubblico: uno per la realizzazione di cortometraggi e un altro per scrivere recensioni dopo la visione dei film. Inoltre, ci sarà una giornata dedicata al rapporto tra cinema e moda.