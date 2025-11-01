16.4 C
Castiglion Fiorentino: il boom dell’orto-florovivaismo

Castiglion Fiorentino: il boom dell’orto-florovivaismo

Il settore orto-florovivaismo di Castiglion Fiorentino sta attirando l’attenzione a livello nazionale. Dopo la trasmissione di un servizio televisivo dedicato, il sindaco Mario Agnelli ha evidenziato l’importanza di questo comparto, indicando che, nonostante il legame storico della Valdichiana con l’agricoltura, l’orto-florovivaismo è diventato fondamentale per la produzione all’ingrosso di piante, ortaggi, fiori e sementi. Circa sessanta aziende attive nel territorio rappresentano il cuore dell’agricoltura locale, con l’obiettivo di crescere anche nella vendita al dettaglio per sviluppare ulteriormente il settore.

La Valdichiana ha una storia di cinque secoli di bonifiche, iniziata dai Medici e proseguita con il Granduca Leopoldo, che ha trasformato la zona in una delle pianure più fertili d’Italia. Oggi, l’agricoltura tradizionale si è evoluta, con l’orto-florovivaismo che si afferma come uno dei settori più floridi. Attualmente, sessanta aziende, di cui una decina specializzate nella produzione di fiori, operano su circa 180 ettari di serre e vivai. Ogni anno vengono coltivate oltre tre milioni di piante, vendute non solo in Italia, ma anche in Europa e in parte dell’Asia, generando un fatturato vicino ai 15 milioni di euro e impiegando centinaia di persone.

Questo comparto si propone di affrontare il futuro con progetti innovativi, puntando sulla riduzione dei prodotti agrochimici, sul risparmio idrico e sull’ottimizzazione dell’energia, rappresentando così una sfida ecologica per Castiglion Fiorentino.

