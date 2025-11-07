Castello Aragonese: il tesoro di Reggio Calabria da scoprire

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria continua a registrare un notevole successo come meta turistica, con 21.279 visite e un incasso di 50.750 euro. Questa affermazione proviene dal consigliere comunale con delega al Turismo e allo Sport, Giovanni Latella.

Latella ha sottolineato che la storica fortezza sta affrontando una rinascita grazie a interventi di valorizzazione e ristrutturazione, dopo aver rimasto chiusa per quasi vent’anni. Oggi, il Castello Aragonese è riconosciuto come uno dei simboli e attrattori principali della città, subito dopo i Bronzi di Riace.

La riapertura del Castello, voluta dall’Amministrazione del sindaco Falcomatà, ha segnato un cambiamento significativo per il patrimonio storico e culturale di Reggio Calabria. Dalla riapertura, i visitatori sono costantemente aumentati, passando da 11.500 nel 2022 a quasi il doppio nel 2025. La struttura ha anche ospitato oltre duecento eventi culturali e mostre temporanee, attirando un interesse crescente.

Latella ha espresso un ringraziamento speciale a diverse figure, tra cui il sindaco Falcomatà, la dirigente Loredana Pace e il personale comunale, per il loro impegno nel garantire un’accoglienza e un servizio di qualità ai visitatori.

Guardando al futuro, il consigliere ha annunciato l’intenzione di spingere per un ulteriore rilancio del Castello, con un programma di valorizzazione che prevede una connessione più forte con altri centri culturali della città, al fine di arricchire il sistema turistico e culturale di Reggio Calabria.

