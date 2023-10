Castagne in padella (veloci e morbide) Ricetta perfetta, senza sporcare!

Le Castagne in padella sono una preparazione deliziosa e pratica per cucinare le castagne di stagione; utilizzando semplicemente 1 classica padella antiaderante e non la padella castagne bucata , quindi in pochi minuti e senza sporcare il fornello! Grazie a questa Ricetta e tutti i Trucchi illustrati con foto passo passo imparerete come cuocere le castagne in padella veloci , morbide al morso e facilissime da sbucciare! Sono sicura che entreranno dirette nel vostro ricettario autunnale così come è stato per le Castagne al forno, le Castagne bollite e le Castagne in friggitrice ad aria!

Di solito si usa la padella con buchi conosciuta anche come padella caldarroste, che non solo è molto ingombrante, produce tanto sporco perché cadono sul fornello tutti i residui di guscio anneriti ; ma sopratutto le castagne si bruciano parecchio in superficie essendo a contatto diretto con il gas! Ecco che dopo varie sperimentazioni sono arrivata alla Ricetta perfetta per cuocere le Castagne in padella antiaderente!



Si tratta di una realizzazione facile e molto rapida. Potete utilizzare castagne che preferite, io prediligo i marroni grandi e molto succosi, ma voi potete scegliere anche quelle più piccole, a patto che siano di ottima qualità basterà solo diminuire di qualche minuto la cottura in base alla dimensione. troverete tutto nel procedimento.



Il segreto per un risultato ottimale, dopo aver effettuato i tagli sulla superficie è ammollare qualche minuto le castagne in acqua in modo che inglobino umidità e il vapore favorirà una cottura castagne in padella uniforme , risultando in questo modo tenere e gustose!



Ottime cald come snack pomeridiano o dessert di fine pasto, magari quando non si ha il tempo di preparare una bella Torta di castagne o Monte bianco dolce, delle semplici caldarroste in padella sono la soluzione!

Ricetta Castagne in padella

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 25 minuti 35 minuti







Ingredienti



Quantità per 4 persone

500 gr di castagne

acqua quanto basta







Procedimento