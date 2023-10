Castagne in friggitrice ad aria (morbide in 20 minuti!) Ricetta passo passo

Le Castagne in friggitrice ad aria sono una preparazione strepitosa, velocissima e facile; con le castagne di stagione, prima incise in superficie con taglio , poi ammollate pochissimo in acqua e infine cotte nella friggitrice ad aria ; dove diventano morbide e buonissime in soli 20 minuti! Inoltre che si sbucciano rapidamente e sono anche economiche, perché la friggitrice ad aria si utilizza senza preriscaldare! Insomma una nuova alternativa alle Castagne al forno, alle Castagne in padella oppure alle Castagne bollite!

Per la preparazione, potete utilizzare le castagne che preferite, io adoro i marroni, quelli grandi e polposi, ma voi potete anche utilizzare quelle più piccole. Basterà solo diminuire i tempi di cottura di qualche minuto.



In molti le propongono senza ammollo, io ho sperimentato entrambi i metodi e l’immersione in acqua ve la consiglio, in particolare se avete castagne secche e vecchie . In ogni caso anche con le castagne nuove, grazie a questo passaggio inglobano umidità ; e non solo, risulteranno più morbide al morso una volta cotte; ma non scoppieranno nel cestello della vostra friggitrice ad aria!



Nel procedimento trovate la Ricetta e tutti i Consigli utili, illustrati con foto passo passo che vi indicheranno come cucinare le castagne in friggitrice ad aria perfette !



Ottime calde, come snack per merenda pomeridiana; le caldarroste in friggitrice ad aria, sono perfette anche da sgranocchiare dopo cena, accompagnate da una Cioccolata calda o Vin brulè le rifarete per tutto il mese di ottobre e novembre!

Ricetta Castagne in friggitrice ad aria

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità 3 – 4 persone – Friggitrice ad aria che coniglio

500 gr di castagne

acqua quanto basta







Procedimento