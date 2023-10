Castagne al microonde perfette in 8 minuti di cottura! (Ricetta velocissima)

Le Castagne al microonde sono una preparazione autunnale strepitosa, che vi permetterà di cuocere le castagne di stagione in pochissimo tempo, pensate in 8 minuti! Semplicemente dopo il taglio di incisione in superficie, una breve immersione in acqua per evitare che scoppino; si inseriscono nel forno a microonde e senza sporcare e senza puzza di bruciato, escono caldarroste al microonde morbide e squisite, che si sbucciano facilmente e senza pellicine! Un’alternativa velocissima alle Castagne al forno , Caldarroste in padella e alle più tradizionali Castagne bollite.

Per la realizzazione super facile, potete scegliere castagne che preferite : dalle piccole, ai più grandi chiamate marroni. Il segreto per un risultato perfetto è il breve tempo di ammollo necessario affinché i frutti assorbano acqua , non scoppino nel microonde, ma sopratutto diventeranno morbidissime e si toglierà la pellicina senza difficoltà!

Ottime calde da gustare come snack sia per una merenda pomeridiana, sia come sfizio dopo cena, magari accompagnate da una Cioccolata calda o Vin Brulè bollente! Con le castagne al microonde potete realizzare anche numerose ricette , come la golosa Crema di castagne ; la delicata Marmellata di castagne da spalmare su pane oppure il classico dolce Monte bianco . Provatele presto e mi ringrazierete!

Ricetta Castagne al microonde

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 2 minuti + 10 minuti di ammollo 8 minuti 10 minuti

Ingredienti

Quantità per 3 – 4 persone 500 gr di castagne

acqua quanto basta

Procedimento