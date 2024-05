Cast di Ballando con le Stelle: dalla d’Urso ad Arca, chi vorrebbe Milly

Il prossimo otto giugno andrà in onda la finale de L’Acchiappatalenti e così Milly Carlucci si potrà dedicare esclusivamente al cast di Ballando con le Stelle 2024. In realtà la conduttrice è già all’opera, ha già fatto alcuni appelli, degli inviti ed ha puntato alcuni nomi davvero di peso per la prossima edizione del suo programma.

Secondo delle indiscrezioni del mese scorso, Belen Rodriguez e Nina Moric sarebbero state contattate dal team della Carlucci, la prima era anche vicina alla firma, ma alla fine la cosa non è andata in porto. Sembra anche che Milly voglia Big Mama, mentre ad essere interessata a scendere in pista è Jasmine Carrisi, data quasi per certa nel cast di Ballando del 2023, adesso è detta pronta: “Lo farei volentieri. Anzi, voglio dire a Milly che io si sono e mi sento prontissima. Poi anche papà ha fatto questo bel programma“.

Boom!💣 Belén Rodríguez non sarà nel cast di #BallandoConLeStelle: secondo @davidemaggio la showgirl avrebbe fatto dietrofront nonostante ci fossero trattative in corso.💃🏻 pic.twitter.com/2RTEHJd2xU — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) May 15, 2024

Cast di Ballando con le Stelle, i nomi che vorrebbe Milly.

Non solo rumor e indiscrezioni, Milly ha anche fatto degli inviti. La conduttrice ospite a Tv Talk ha chiesto a Massimiliano Bernardini di partecipare allo show del sabato sera: “Adesso che sei più libero puoi venire, non dirmi di no dai“. Nei giorni scorsi c’è stato anche un surreale invito fatto da Milly e Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, ma anche lei difficilmente parteciperà.

Adesso il settimanale Nuovo Tv ha aggiunto qualche nome alla lista. Secondo il magazine di Riccardo Signoretti, Milly vorrebbe anche Francesco Arca, Federica Nargi, Barbara d’Urso e Melissa Satta. Il nome della d’Urso era stato fatto anche l’estate scorsa (ma come giurata) e all’epoca Selvaggia Lucarelli ha stupito: “Ho visto quello che scrivono in questo periodo. Se mi darebbe fastidio la partecipazione di Barbara d’Urso? No, anzi, penso che la sua presenza potrebbe dare molto sl programma, ma in certi ruoli. Ricordiamoci che questo show è complicato e uno deve giocare molto in sottrazione per dare risalto ai concorrenti“.