cast del concerto del 2023

Una Nessuna Centomila in Arena: la data del 2023 e il cast completo del concerto contro le vittime di violenza.

A un anno di distanza dallo straordinario successo di Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, il grande evento musicale che l’11 giugno 2022 andato in scena all’RCF Arena di Reggio Emilia, torna il festival dedicato alle donne vittime di violenza con un nuovo appuntamento di grande rilievo. Si intitola Una Nessuna Centomila – In Arena, un altro grande concerto di gruppo per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che danno supporto e aiuto alle vittime di violenza. Scopriamo insieme la data e il cast completo dell’evento.

Una Nessuna Centomila – In Arena: data e cast

L’appuntamento stavolta è in un altro luogo simbolo della musica italiana. Non più la nuovissima RCF Arena di Campovolo, bensì l’Arena di Verona. La data scelta è il 26 settembre 2023. Ancora qualche mese e si riuniranno per una grande occasione alcune delle più grandi donne della musica italiana, accompagnate ovviamente da importanti colleghi.

Fiorella Mannoia

Questo il cast completo in ordine alfabetico annunciato il 3 luglio:

– Alessandra Amoroso

– Annalisa

– Samuele Bersani

– Brunori Sas

– Elodie

– Emma

– Fiorella Mannoia

– Francesca Michielin

– Tananai

I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ricordiamo che lo scorso anno sono salite sul palco nell’occasione le stesse Fiorella, Emma e Sandrina, insieme a Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. A loro si sono affiancate Caparezza, Diodato, i Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez e Brunori Sas, confermato anche per il 2023.

A chi vanno i proventi di Una Nessuna Centomila

Come già accaduto nel 2022, anche in questa occasione i proventi saranno donati a strutture individuate seguendo criteri necessari di trasparenza e tracciabilità, selezionate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, fondata da Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino.

L’obiettivo è cercare di aiutare queste strutture a garantire la sostenibilità delle proprie attività nel tempo, dando quindi un supporto concreto alle vittime di violenza. L’evento dello scorso anno ha permesso a sette centri antiviolenza di ottenere i fondi necessari per il proprio lavoro. Ne hanno beneficiato, in particolare, i centri di Reggio Calabria, Latina, Potenza, Casal di Principe, Conversano, Palermo e Olbia.