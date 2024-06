Cast dei professori di Amici “modificato”: chi potrebbe lasciare il talent

Una stagione di Amici di Maria è appena conclusa, ma la squadra della De Filippi non si ferma, visto che sono già riaperti i casting per la nuova edizione del famoso talent show. Non solo i provini, potrebbero esserci dei lavori in corso anche per il cast dei professori, si parla infatti di “modifiche” per la formazione degli insegnanti della scuola, che al momento sono: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Siamo abituati a vedere cambiamenti e via vai dietro alle cattedre, ad Amici 23 ad esempio è tornata la Pettinelli dopo che Arisa ha deciso di lasciare la squadra per fare la giurata a The Voice. Quest’anno a mollare il posto nella scuola mariana potrebbe essere Emanuel Lo. Secondo dei rumor riportati da Novella 2000, l’insegnante di danza potrebbe non esserci a settembre. Se così sarà, chi potrebbe prendere il posto di Emanuel? Magari una vecchia conoscenza? Veronica Peparini in una recente intervista ha dichiarato di non aver mai chiuso le porte ad Amici e di non escludere un suo comeback nel programma.

Modifiche nel cast dei professori di Amici.

“Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno del talent show, in questi giorni in rete sono già emerse numerose indiscrezioni su quello che potrebbe accadere il prossimo anno. – si legge su Novella 2000 – I rumor che circolano al momento riguardano in particolare il cast dei professori, che stando a quanto si mormora nell’ambiente potrebbe subire delle piccole modifiche. Solo nelle ultime ore a fare il giro del web è stata un’altra voce di corridoio, che parla del possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. Sono ormai due anni che il coreografo fa parte del corpo docenti del programma. Tuttavia stando alle ultime indiscrezioni, pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24. Ma non solo. Stando a quanto si legge infatti Emanuel potrebbe fare ritorno in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”.